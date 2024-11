Belen Rodriguez, le foto della nuova casa: roba da... Casa a prima vista

03 novembre 2024 a

Di Belen Rodriguez si sa tutto, o quasi, e spesso grazie ai social che la showgirl argentina usa da tempo con sagacia, alternando scatti pubblici, spot promozionali, istantanee di vita quotidiana decisamente più privata (e spesso di grande sensualità).

Negli ultimi giorni, l'ex moglie di Stefano De Martino presa dall'entusiasmo ha anche condiviso su Instagram alcuni suggestivi scatti della sua nuova casa milanese. Arredata con gusto, lussuosa (ma non sfarzosa), costosa. Insomma, roba per pochi eletti. E sul web c'è già chi le ha fatto i conti in tasca, senza faticare nemmeno troppo.

La cucina, bellissima. Il salotto, con il divano "alla Fedez", il bagno, la camera da letto. Belen ha pubblicato gli angoli più belli della sua dimora da sogno, un attico in uno dei quartieri più esclusivi di Milano. C'è la cucina disegnata su misura firmata Arredo3, con suggestiva credenza a vetrata, tonalità chiare a contrasto, uno stile raffinato in cui spicca anche un oggetto di alto design come la lampada traforata di Ferruccio Laviani per Kartell (prezzo, solo per questa, 1.000 euro).

Nel soggiorno lo spazio è dominato dall'ampio divano Edra, scelto anche da Fedez per la sua nuova sistemazione da single. Come sottolineano gli esperti, in questo caso il costo si aggira sui 15.400 euro. Marmo nei bagni (e rubinetteria in finitura scura), camera da letto avvolgente con testiera decisamente originale, a spina di pesce. Non c'è un dettaglio che risulti casuale. Lo staff milanese di Casa a prima vista ne andrebbe fiero.