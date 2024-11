Elisabetta Gregoraci, la conferma è clamorosa: chi è il nuovo amore (16 anni più giovane di lei)

27 novembre 2024 a

Il gossip impazza. I rumors sul possibile flirt tra Elisabetta Gregoraci e il giovane imprenditore Tomas Talin ha acceso i riflettori della cronaca rosa, suscitando curiosità tra i fan e gli appassionati di gossip. E ora arriva qualche primissima conferma.

Partiamo dal protagonista meno famoso della vicenda, ossia, Tomas Talin, 28 anni (16 in meno di Elisabetta), è il figlio di Fabio Talin, un ex pilota diventato imprenditore di successo con la fondazione della TrueStar Group, azienda attiva nel settore dell’imballaggio bagagli negli aeroporti, e con importanti investimenti nel mercato immobiliare a Sankt Moritz. Anche Tomas sembrerebbe coinvolto negli affari di famiglia, come suggerito dal suo profilo Instagram, che lo collega agli alloggi di lusso nella celebre località svizzera. E Tomas, appunto, avrebbe una liaison con l'ex di Flavio Briatore.

Il primo incontro tra la Gregoraci e Tomas risalirebbe all’estate scorsa, al Twiga di Forte dei Marmi, locale esclusivo frequentato dal jet set italiano e internazionale. Curiosamente, proprio il locale di Briatore. Da allora, sembra che la loro conoscenza sia diventata sempre più stretta, come testimoniato dalle foto apparse sui settimanali Diva e Donna e Chi, che li hanno immortalati insieme in momenti di complicità.

La scintilla sarebbe scoccata in un momento particolare per Elisabetta, reduce dalla fine della relazione con Giulio Fratini, con cui è stata legata per oltre due anni. L'addio, annunciato alcuni mesi fa, aveva fatto discutere, anche se la Gregoraci aveva fatto sapere di essere stata lei a prendere la decisione, senza però entrare nei dettagli. Le motivazioni restano avvolte nel mistero, ma alcuni ipotizzano che la presenza dell’ex marito, Briatore, abbia giocato un ruolo significativo, data la loro relazione sempre sotto i riflettori.

Nonostante le molteplici speculazioni, né Elisabetta né Tomas hanno confermato ufficialmente la relazione. Sui social, entrambi mantengono una certa riservatezza, evitando di postare foto o storie insieme. Tuttavia, gli avvistamenti e le foto pubblicate dai magazine sembrano raccontare una storia diversa.

Tant'è, dopo anni sotto i riflettori per le sue vicende personali, Elisabetta Gregoraci sembra voler vivere la sua nuova frequentazione con discrezione, lontana dai clamori mediatici. Se il flirt con Tomas si trasformerà in qualcosa di più serio, solo il tempo potrà dirlo. Per certo, lei appare serena e felice. Se son rose...