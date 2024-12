Alessia Marcuzzi sullo sgabello, solo slip e reggiseno: le foto dietro le quinte

02 dicembre 2024 a

Uno sgabello, una macchina fotografica. E qualche completo intimo. Basta questo ad Alessia Marcuzzi per conquistare l'attenzione degli internauti americani. Donne, interessate all'outfit di un famoso brand di lingerie di cui la 52enne conduttrice e showgirl romana è testimonial sui social, ma soprattutto maschietti conquistati dalle curve strepitose dell'Alessia desnuda.

Le foto spopolano su Instagram: pizzo rosso, pizzo nero, trasparenze ardite, centimetri di stoffa sempre più ridotti a fasciare il corpo della Marcuzzi. Un trionfo di sensualità a cui i follower della conduttrice di Boomerissima sono ormai abituati.

Qualche settimana fa, Alessia era finita di nuovo in prima pagina per le voci, sempre smentite, di una liaison "clandestina" con Stefano De Martino che sarebbe stata alla base della seconda e stavolta pare proprio definitiva rottura tra l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Belen Rodriguez, con l'argentina che aveva dato credito alla versione con un sibillino "confermo".

"Ogni mese ce n’è una nuova - è stato il commento di De Martio in una intervista al Corriere della Sera -. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!". Insomma, più smentita di così non si potrebbe. Anche se è probabile che il tam tam rosa sia destinato a proseguire ancora per parecchio tempo.