Alessia Marcuzzi, "imperatrice delle milf": il video in costume da bagno lascia tutti senza fiato

L'ultimo video di Alessia Marcuzzi in costume da bagno ha fatto impazzire i suoi fan su Instagram. L'amata conduttrice ha incantato tutti con un post condiviso nella giornata di ieri, venerdì 27 dicembre. Nel filmato in questione, la Marcuzzi si fa un video-selfie allo specchio mentre indossa un costume intero color verde scuro. "Day spa (giorno di spa)": ha scritto come didascalia del post, a corredo del filmato. La presentatrice di programmi di successo come Boomerissima si avvicina lentamente allo specchio e sorride in camera, mostrando un viso molto rilassato.

Tanti i like e i commenti di apprezzamento per la Marcuzzi comparsi sotto al post. "Bellissima, un fisico stupendo", ha scritto per esempio un utente. "Stupenda Alessia, sempre più sexy", ha commentato qualcun altro. E ancora: "Imperatrice delle milf". A farle i complimenti anche volti noti dello spettacolo, come le attrici Giulia Bevilacqua e Michela Quattrociocche. La prima, ironicamente, ha scritto: "Peccato il fisico", con un cuoricino accanto. Mentre la Quattrociocche, anche lei ironicamente, ha commentato: "Senza fisico", alludendo invece a un fisico ben scolpito e certamente invidiabile.

Purtroppo, però, non sono mancati i commenti negativi. Qualcuno, per esempio, ha criticato la Marcuzzi per la scelta di pubblicare quel video: "Continua celebrazione del corpo. Ma perché si è in cerca di continue conferme? Il meccanismo mentale psicologico che porta un essere umano a filmarsi in costume da bagno e caricare il video su un social network è indice di ricerca di continue conferme. Nonostante la tua età sei in perfetta forma. Perché vuoi mostrarla in continuazione? Io mi farei due domande".