Stefano De Martino, la foto in vacanza in Egitto scatena i fan: "Chi è questa donna?"

Stefano De Martino si è concesso qualche giorno di meritato riposo da Affari tuoi, il game show che conduce ogni giorni su Rai 1. Il presentatore è volato in Egitto - a Sharm El Sheik - per godersi una bella vacanza. Ma non è solo. Con lui, infatti, c'è il figlio avuto con Belen Rodriguez: Santiago. Una vacanza padre e figlio, che sicuramente rafforzerà ancora di più il rapporto tra i due. Ma qualcuno a mal interpretato questo viaggio esotico.

Lo showman napoletano ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia di Santiago. I due sono entrambi vestiti di bianco e indossano una kefia e degli occhiali da sole per proteggersi dalla sabbia del deserto. Ma questo dettaglio ha scatenato i suoi milioni di followers che si sono interrogati su chi sia la persona che Stefano De Martino abbraccia nello scatto. Che sia la nuova fiamma del presentatore?

In tanti hanno pensato a una nuova fiamma e, quindi, a una fuga romantica in Egitto. "Ma lei chi è?", ha commentato un utente. "Stefano pensavo fosse la tua nuova fidanzata", ha scritto, invece, Giada. "Chi è questa persona", si è chiesta Valentina. Tutti caduti in errore: è semplicemente il figlio Santiago.