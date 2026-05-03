Medioman del Grande Fratello si candida sindaco: clamoroso, chi sfida

Il nome all'anagrafe è Francesco Gaiardelli, a è passato alla storia (della tv) come Medioman, grazie alla Gialappa's Band che lo canzonava. Ora però l'ex concorrente del Grande Fratello può diventare sindaco di Macugnaga, località montana del Piemonte ai piedi del Monte Rosa.

Gaiardelli/Medioman sfiderà un candidato forte, il leghista Stefano Candiani. Anche Gaiardelli è cresciuto nella Lega, sia pure non in prima fila. E la fama, appunto, l'ha rimediata in tv partecipando al celebre reality di Mediaset nell'ormai lontano 2001. Era la seconda edizione del GF e lui arrivò quarto.

"Io sono presidente del Distretto turistico dei Laghi, un'Atl della Regione Piemonte e forse la più importante - spiega lui a La Stampa -. Macugnaga la conosco bene, abbiamo lì un ufficio, e ha bisogno di essere rilanciata dopo il commissariamento del Comune e mille altri problemi. Un gruppo di albergatori mi ha chiesto di valutare la possibilità di candidarmi. Ho deciso di accettare perché mi è sembrata una cosa bella, giusta e doverosa".

Pensa già al programma ("Valutazione realistica della situazione, promozione, organizzazione e rilancio del turismo, ricerca dei finanziamenti per farlo"), non è contro Candiani ("Ma molti macugnaghesi ritengono che non sia opportuno avere un sindaco che è anche parlamentare, sta a Roma e si occupa di politica a tempo pieno. Non gliene resterebbe per dedicarsi al paese") e nemmeno contro la Lega ("Sono ancora iscritto al partito") e c'è chi dice però che sia passato con il generale Vannacci: "No, assolutamente - precisa -. La nostra è una lista civica, totalmente civica. Ci sono perfino un paio di ex socialisti". Tuttavia è appoggiato da Davide Titoli, referente locale di Vannacci.

Spiazza tutti quando spiega chi sia il politico che stima di più: "Rosy Bindi, una donna molto intelligente, molto colta e molto preparata".