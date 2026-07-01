Elisabetta Canalis, estate bollente: dopo questa foto piovono insulti

Il quarto posto conquistato da Elisabetta Canalis in un concorso ippico all’Arezzo Equestrian Centre è passato rapidamente in secondo piano come riporta Open Online. A far discutere, più del risultato sportivo, è stata la scelta di disputare le gare nel pieno dell’ondata di caldo che ha investito l’Italia, con temperature vicine ai 40 gradi in molte zone del Paese. Sui social si è così aperto un acceso dibattito sul benessere dei cavalli e sull’opportunità di farli gareggiare in condizioni climatiche così estreme.

La showgirl, da alcuni anni tornata a dedicarsi con passione all’equitazione dopo averla praticata da ragazza, è scesa in campo in sella alla sua cavalla Condiadora, chiudendo quarta nella categoria B105 a tempo. La sua partecipazione è stata rilanciata sui canali social dell’Arezzo Equestrian Centre, ma proprio quei post sono diventati il punto di raccolta delle critiche di molti utenti, che hanno contestato la decisione di non sospendere i concorsi nonostante il caldo eccezionale.

Nel mirino è finita soprattutto la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), accusata da alcuni commentatori di non aver fermato le competizioni per tutelare gli animali. «Con questo caldo amore per i cavalli significa lasciarli a casa», è stato uno dei messaggi più condivisi, mentre altri hanno sostenuto che durante un’ondata di calore la priorità dovrebbe essere garantire riposo, idratazione e refrigerio agli animali, rinviando le gare a condizioni più favorevoli.

La polemica ha inevitabilmente coinvolto anche Canalis, che sui social ha sempre raccontato il forte legame con i suoi cavalli e la passione per uno sport che considera parte integrante della sua vita. Alcuni utenti hanno criticato la sua scelta di partecipare alla competizione, mentre altri hanno ritenuto ingiusto concentrare le accuse su un’unica amazzone solo perché personaggio pubblico, ricordando che al concorso erano presenti decine di cavalieri e che la decisione di confermare il calendario non dipendeva dai singoli partecipanti. Tra i commenti è finita sotto osservazione anche l’imboccatura utilizzata dalla cavalla Condiadora, con alcuni utenti che hanno contestato l’uso del cosiddetto filetto elevatore. Anche in questo caso, però, altri appassionati di equitazione hanno invitato a evitare giudizi affrettati, sottolineando che la correttezza del suo impiego dipende soprattutto dalla sensibilità e dalla preparazione del cavaliere.