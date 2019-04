Nel giorno delle nozze, un punto di osservazione privilegiato è quello del fotografo, in grado di scovare le situazioni più imbarazzanti. Come l'esperienza raccontata dal fotografo Stefano a i Lunatici su Radio2, quando ha scovato la sposa in una situazione inequivocabile. Il fotografo stava lavorando a una festa di matrimonio in Puglia. La sposa per qualche minuto sembrava sparita. Lui ne ha approfittato per andare in bagno, ma proprio lì dentro ha sentito rumori chiarissimi: "Mentre il marito parlava con gli invitati, ho sentito dei rumori inequivocabili che arrivavano da un bagno di servizio all'interno del ristorante. Anche alcuni camerieri hanno sentito. E gli altri ragazzi che compongono il mio team".

E infatti nel bagno c'era la sposa avvinghiata a uno che di certo non era suo marito. Quel giorno lo sposo non si sarebbe accorto di niente: "Però - racconta Stefano - dopo qualche mese i due si sono lasciati. Io gli ho consegnato il lavoro completo quattro mesi dopo il matrimonio e già avevano avviato le pratiche per la separazione".