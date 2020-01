Travolge un'auto e uccide una 23enne: marocchino positivo al test su alcol e droga, era già stato espulso

Sconcerto in Abruzzo, dove un incidente stradale è costato la vita ad una ragazza di 23 anni, Sara Sforza. Quest'ultima era alla guida di una Renault Twingo con il fidanzato - rimasto ferito - lungo la strada Tiburtina Valeria a Cerchio quando è stata travolta da un'Alfa 159. Il conducente era un 25enne marocchino, che è risultato positivo ai test su alcol e droga, oltre che già raggiunto da un provvedimento di espulsione che era stato però impugnato in Cassazione dal suo legale.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato causato dal sorpasso - vietato in quel tratto - tentato dall'uomo, che ha invaso la carreggiata opposta e ha centrato in pieno l'auto della ragazza. Per quest'ultima non c'è stato nulla da fare, mentre il 25enne marocchino se l'è cavata con una prognosi di 30 giorni. Al momento è indagato per omicidio stradale, ma non è ancora stato arrestato.