Hotel sotto le tue aspettative? Quando puoi ottenere un risarcimento

Un hotel tradisce le vostre aspettative e si rivela differente rispetto a quel che prometteva di essere? Bene, avete diritto a un risarcimento. Ma solo in alcuni e specifici casi, passati in rassegna da brocardi.it. Quando una struttura ricettiva viene pubblicizzata con una determinata categoria e con specifici standard qualitativi, le caratteristiche diventano parte integrante del contratto stipulato con il cliente. Se, una volta arrivato a destinazione, il turista si trova davanti a una realtà molto diversa da quella promessa, può far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria e chiedere non solo la restituzione di parte del prezzo pagato, ma anche il risarcimento per la cosiddetta vacanza rovinata.

Non basta però sostenere che l'albergo fosse inferiore alle aspettative. È necessario dimostrare che le carenze abbiano inciso concretamente sulla qualità del soggiorno. A chiarire questo principio è stata anche una sentenza del Tribunale di Vicenza, che ha distinto tra semplici fastidi e veri disagi meritevoli di ristoro economico.

Nel caso esaminato dai giudici, sono stati considerati rilevanti problemi come un letto deformato che comprometteva il riposo notturno, l'assenza del phon in una struttura che si presentava come albergo di livello elevato e la mancanza di un pratico interruttore della luce vicino al letto. Situazioni che, secondo il tribunale, hanno inciso in modo concreto sul benessere degli ospiti.

Diversa la valutazione per altre lamentele, ritenute invece trascurabili. Tra queste il menu fisso del ristorante, la presenza di un bagno senza adeguata finestratura e alcuni disservizi occasionali nel cambio degli asciugamani. Circostanze che, secondo il giudice, non compromettono in maniera significativa l'esperienza complessiva della vacanza.

L'eventuale risarcimento non viene calcolato attraverso criteri automatici. Il magistrato valuta caso per caso, tenendo conto della durata del soggiorno, dell'entità dello stress subito e dell'importanza del servizio mancante. Nella vicenda vicentina, a fronte di richieste ben più elevate, il tribunale ha riconosciuto alle turiste un indennizzo complessivo di 700 euro.

Fondamentale è poi la prova dei disagi subiti. Chi chiede il risarcimento deve documentare le proprie contestazioni attraverso fotografie, testimonianze di altri viaggiatori e reclami scritti inoltrati durante il soggiorno. Se emerge con chiarezza che la struttura non rispettava gli standard garantiti al momento della prenotazione, il diritto al risarcimento può essere riconosciuto. In caso contrario, soprattutto quando le doglianze riguardano preferenze personali o inconvenienti di lieve entità, la richiesta è destinata a essere respinta.