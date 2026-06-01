Immigrazione, l'0ra del blocco navale: confini sigillati, stretti senza precedenti

Il governo accelera sul dossier immigrazione e prepara un nuovo decreto legge per recepire parte delle norme previste dal Patto europeo su migrazione e asilo. L’obiettivo è rendere più rapide le procedure di espulsione e rafforzare i controlli alle frontiere, introducendo anche strumenti straordinari per gestire eventuali emergenze. Tra le misure allo studio c’è la possibilità di limitare temporaneamente l’accesso alle acque territoriali italiane in caso di minacce alla sicurezza nazionale, forti pressioni migratorie o emergenze sanitarie internazionali. Qualcosa di molto simile al blocco navale. Un tema tornato d’attualità dopo l’allerta legata ai recenti focolai di Ebola in Africa.

Il provvedimento punta inoltre ad accelerare l’esame delle richieste d’asilo attraverso procedure di frontiera più rapide e controlli da completare entro dodici settimane. Previsto anche un fermo temporaneo fino a 72 ore per consentire le verifiche necessarie all’arrivo sul territorio nazionale.

Tra le novità più rilevanti figura il capitolo dei cosiddetti “Paesi sicuri”. Oltre all’elenco individuato a livello europeo, l’Italia potrà valutare autonomamente altri Stati da considerare sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale. Una scelta destinata ad alimentare il confronto tra governo e magistratura nei prossimi mesi. L’esecutivo punta a rendere operative le nuove regole già nelle prossime settimane, trasformando l’immigrazione in uno dei temi centrali dell’agenda politica in vista delle prossime sfide elettorali.