Nicola Zingaretti nel mirino della Lega: "Divise troppo scollate alle infermiere del Lazio"

Altra polemica in casa Pd. Questa volta al centro dell'attenzione ci è finito Nicola Zingaretti, reo di aver dotato le infermiere del Lazio di divise troppo osé. "Zingaretti intende ridicolizzare le infermiere con le nuove divise prodotte con il 60% in cotone e il 40% in poliestere? - dichiarano, in una nota congiunta, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi e i consiglieri del Carroccio Laura Corrotti, Daniele Giannini, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli -. Produrrebbero anche irritazioni cutanee su tronco e gambe, oltre all'imbarazzo per le scollature vertiginose. Il tutto costerà alla collettività per i prossimi 5 anni ben 77 milioni e 179mila euro". Mica spiccioli. Per i leghisti quello denunciato dal Tempo è un caso di evidente criticità che va al più presto risolto.