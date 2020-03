Roberto Burioni sul coronavirus: "Aperitivo gratis a Venezia? Perché la gente deve stare a casa"

04 marzo 2020 a

L'Italia non ha ancora capito come comportarsi ai tempi dell'emergenza coronavirus. Mentre il comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte vara nuove regole di comportamento piuttosto stringenti (almeno due metri di distanza, evitare contatti fisici e luoghi affollati), alcune città interessate dal contagio di Covid-19 provano a ripartire. Anche perché il turismo e gli esercizi commerciali sono in gravissima difficoltà: addirittura bar e ristoranti hanno perso fino al 90% del fatturato da quando è scoppiata l'emergenza. Eppure Roberto Burioni sconsiglia fortemente un ritorno così radicale alla normalità. Alla notizia di "Venezia: aperitivo gratis in piazza San Marco per ripartire", il noto virologo risponde così: "Ma lo avete capito che la gente deve stare a casa altrimenti quello che riparte è il virus?".