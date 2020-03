Coronavirus, il bollettino: 28 morti in un giorno, i casi a 3089. Borrelli: "Servono nuove e diverse misure"

04 marzo 2020 a

Altro giorno, altro bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus. I dati sono quelli diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario all'emergenza. In primis, un dato che fa paura. Paura vera: i morti arrivano a 107 in totale: 28 i decessi registrati in un solo giorno, il più giovane dei quali ha riguardato una persona di 55 anni.



I casi totali salgono a 2706 (cifra che schizza a 3089 considerando guariti e decessi). Nelle ultime 24 ore, i guariti sono stati 116: anche questo un dato in ascesa. Fanno impressione anche le cifre relative al tasso dei deceduti rispetto ai contagiati, ad oggi pari al 3,47 per cento; i guariti sono l'8,94 per cento. Dei malati, ad oggi, 1064 si trovano in isolamento domiciliare e 295 in terapia intensiva.

Lo stesso Borrelli ha confermato che dovremo prepararci a "misure nuove e diverse rispetto a quelle ad ora adottate". Insomma, lo scenario sta mutando. Sta peggiorando. E quanto detto dal commissario all'emergenza altro non fa che confermarlo. Per quel che concerne lachiusura delle scuole, la risposta è stata piuttosto esplicita: "Sono in attesa delle decisioni del governo", quasi un appello.