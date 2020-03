Coronavirus, Angelo Borrelli negativo al tampone. Ma resta a casa

26 marzo 2020 a

Negativo. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è risultato negativo al tampone per il coronavirus: la notizia è stata diffusa dal dipartimento della Protezione Civile, che sottolinea come Borrelli "attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale". Continuerà comunque a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi. Ieri, mercoledì 25 marzo, a causa dell'influenza di Borrelli era stata inizialmente cancellata la conferenza stampa delle 18 della Protezione civile, che è stata poi ripristinata in fretta e furia poco prima delle 18.