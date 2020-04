Roma, una donna porta a spasso la tartaruga: multata di 206 euro.

15 aprile 2020 a

"Volevo far fare una passeggiata alla mia tartaruga, il mio animale domestico". Questa la spiegazione che una donna romana di 60 anni ha dato ai carabinieri erano impegnati nel corso di specifici controlli del territorio finalizzati al rispetto delle prescrizioni per l'emergenza sanitaria. Alla richiesta della certificazione per il fatto che fosse fuori casa da almeno due ore, la 60enne ha fornito la singolare giustificazione, riferendo appunto che era uscita dall'abitazione per portare a fare una passeggiata alla propria tartaruga. Per la donna è scattata la sanzione amministrativa di 206 euro.

E così dopo la notizia dell’uomo multato perché a passeggio con un cane di peluche e quella della passeggiata al guinzaglio di un pappagallo, arriva anche la camminata con la tartaruga che deve prendere aria. Per tornare a casa la 60enne ha preso in braccio il rettile e si è avviata verso il portone,. D' ora in poi la sua tartaruga potrà passeggiare solo in corridoio, scrive il Corriere della sera.

