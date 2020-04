Rimini, agenti in spiaggia per un cittadino steso sul lettino. La foto-scandalo: "Ridicola prova di forza"

19 aprile 2020 a

a

a

La foto di due poliziotti che accorrono in spiaggia (desrta) a Rimini per "catturare" un cittadino che sta placidamente prendendo il sole sul lettino, in violazione però dell'isolamento imposto dall'emergenza coronavirus, ha fatto il giro del mondo e scandalizzato molti, sui social e non solo. Molti media internazionali, tra cui la tv nazionale inglese Bbc, l'hanno mandata in onda come simbolo della tolleranza zero del governo italiano, talmente rigida da sembrare non solo senza cuore, ma talvolta insensata.

Cabina di regia? Conte decide da solo: respinto il pressing di Zaia e Fontana, Italia chiusa fino a maggio

A proposito del video realizzato dall'elicottero della Polizia per testimoniare le operazione anti-furbetti del lockdown si parl adi "inutile prova di forza da parte delle autorità", "video da propaganda" e "uso eccessivo di uomini e mezzi in tempi in cui gli sforzi andrebbero concentrati per combattere la vera criminalità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.