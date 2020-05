Fase 2, la foto-simbolo del disastro verso cui stiamo andando incontro: autobus pieno a Milano, nessuno scende

03 maggio 2020 a

a

a

Se il buongiorno si vede dal mattino. Nella foto, che risale alla notte (sono le cinque) tra venerdì e sabato si vedono una trentina di uomini, sembrano tutti stranieri, a bordo dell' autobus sostitutivo della M1 a Milano. È evidente che le distanze di sicurezza non sono rispettate e che gli indicatori del corretto posizionamento fissati a terra non sono minimamente presi in considerazione. Ma il vero problema è che quando l' autista del mezzo (prima di avvisare la centrale operativa) prende il microfono e chiede alle persone di scendere («Scendete, avete superato il numero di di persone a bordo consentite»), nessuno si muove tanto che gli tocca partire in quelle condizioni.

"Quelle carte potete stracciarle". Sgarbi smonta in diretta il modello Conte: "Cosa sono le autocertificazioni". Voi lo sapevate?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.