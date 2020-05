Fase 2, Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige accelerano le riaperture: "Il governo non ci ha ascoltato, facciamo da soli"

08 maggio 2020 a

a

a

L'Alto Adige non ci pensa due volte ad accelerare i tempi per la ripresa economica della Regione e così la Fase 2 inizia con la riapertura di tutte le attività. Una decisione, questa, assunta con una legge ad hoc per far fronte all'emergenza coronavirus, o meglio, al post-emergenza. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha disposto che, una volta diffuso il bollettino pomeridiano, tutti i negozi potranno tornare a lavorare come da prassi. Lunedì sarà poi la volta di parrucchieri, bar, ristoranti e musei, sempre rispettando “l’osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza". La Provincia di Bolzano intende infatti affrontare questa Fase 2 "all'insegna dell'applicazione della nostra autonomia", così come ribadito dal presidente Arno Kompatsche.

"Male, molto male". Bonomi di Confindustria bombarda il governo: Fase 2, ecco il "modello Conte"

Decisione simile quella presa da un altro governatore, Massimiliano Fedriga, che nel suo Friuli-Venezia Giulia ha decretato come data limite per la riapertura l'11 maggio. Giorno in cui, con il rispetto di tutti i protocolli nazionali per la sicurezza, il commercio potrebbe tornare alla normalità. Le restanti attività, come i servizi alla persona, saranno invece riaperte il 18 maggio. "Si tratta - spiega il presidente . di una proposta di buon senso. La riapertura non può essere uno scontro tra istituzioni ma una collaborazione". Per Fedriga, la proposta "non vuole essere provocatoria, ma responsabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.