Sondaggio di Termometro Politico, il 46 per cento boccia Di Maio e Conte: "Il riscatto per Silvia Romano non andava pagato"

16 maggio 2020 a

a

a

Il caso Silvia Romano tiene ancora banco. Nulla ancora si sa della liberazione della giovane cooperante milanese avvenuta domenica scorsa dopo 18 mesi di prigionia. La questione riscatto, che il governo nega, divide però gli italiani. A questo proposito, Termometro Politico ha domandato: "Secondo lei è stato giusto pagare un riscatto per un rapimento?" Il 46 per cento risponde no, in quanto sarebbe un incentivo ad altri rapimenti. Di diverso avviso il 38,9 per cento secondo cui pagare il riscatto è giusto perché la liberazione del prigioniero ha la priorità assoluta. Il 10 per cento invece considera giusto il pagamento del riscatto solo se vi fosse un accertato pericolo di morte. Caso che non era quello di Silvia, visto che la milanese ha ammesso di essere stata trattata bene dai terroristi di Al Shabaab. Numeri, questi, che, nonostante non ci sia certezza del presunto riscatto, presentano una sconfitta di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, i due veri fautori della liberazione.

"Conte e Di Maio, due pagliacci indegni". Generale Jean, il marcio del caso Silvia: "Forse la Romano è ricattata dai jihadisti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.