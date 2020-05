Franco Locatelli, il coronavirus e le riaperture: "Sarebbe un vero problema", perché rischiano anche le ragioni "tranquille"

17 maggio 2020 a

I dati dell'ultimo bollettino della Protezione civile sul coronavirus "danno respiro, a 12 giorni dalle prime riaperture". Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, spiega al Corriere della Sera che "la temuta impennata non c'è stata, nessun impatto negativo sul rallentamento dei dati", anche se "due regioni, Lombardia e Piemonte, presentano numeri di positivi a tre cifre".

"Le misure di contenimento hanno impedito all'epidemia di dilagare al centro, al sud e nelle isole", prosegue il professore, che però mette in guardia da facili entusiasmi: "Se in Lombardia, Lazio o Campania che hanno milioni di abitanti in più fosse successo quello che è accaduto in Molise (dove un funerale rom non autorizzato ha dato il via a un focolaio, ndr) sarebbe stato un vero problema". Tradotto: anche le regioni che ora sembrano più al riparo dall'epidemia possono rischiare di ripiombare nell'incubo.



