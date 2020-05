Silvia Romano, su Facebook il "like" al telepredicatore radicale che teorizza la supremazia islamica

24 maggio 2020 a

Una scoperta imbarazzante sul nuovo profilo Facebook di Silvia Romano, ora Aisha, la cooperante milanese liberata dopo 18 mesi di prigionia in Africa e tornata in Italia da convertita all'Islam. Una scoperta su cui punta i fari Il Tempo, che ha spulciato i "like" messi dalla ragazza, che si mostra come sempre dal suo ritorno avvolta da un velo e in un negozio di stoffe. Bene, tra le pagine seguite da Aisha ecco spuntare quella di Zakir Naik, una sorta di telepredicatore islamico che ha avuto molti guai con la giustizia internazionale in passato.

Stando a quanto riportato dall'agenzia governativa India's Enforcemente Directorate, il medico indiano, 53 anni, è uno dei predicatori islamici più radicali e famosi al mondo e avrebbe riciclato 28 milioni di dollari incassati da fonti che vengono definite "sospette". E con questo fiume di milioni, stando all'agenzia investigativa indiana per i crimini finanziari, Naik avrebbe acquistato l'edificio della scuola internazionale islamica a Chennai, di dieci appartamenti, due palazzi e relativi terreni a Pune e Mumbai (India). Inoltre, avrebbe dieci conti bancari a lui riconducibili.

Il soggetto in questione teorizza la "supremazia islamica", e dal nulla ha costruito un assoluto impero che gravita attorno alla Islamic Research Foundation e a Peace Tv, un canale televisivo che trasmette da Dubai e che conta 200 milioni di telespettatori sparsi in tutto il modno.

