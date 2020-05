Sergio Mattarella a Codogno insieme ad Attilio Fontana: "Gesto di speranza" e un segnale per il governatore

31 maggio 2020 a

a

a

“Creo che il suo gesto sia molto bello”. Attilio Fontana approva la scelta di Sergio Mattarella, che il 2 giugno visiterà Codogno in occasione della festa della Repubblica. Il presidente sarà quindi nel comune simbolo dell’epidemia da coronavirus: da lì è partito tutto, quella del capo di Stato è una scelta non casuale. Anzi, per il governatore della Lombardia si tratta di “un bel messaggio di speranza, di fiducia e di vicinanza di tutto il paese nei confronti di chi ha sofferto così tanto”.

Fontana svela poi di aver ringraziato Mattarella per questa scelta: “Io sarò presente con lui per fare in modo che questo messaggio possa essere raccolto da tutti e che ci sia veramente la possibilità di ripartire tutti insieme con ritrovato entusiasmo. Credo che la sua presenza - conclude il governatore - aiuterà a trovare la voglia di lottare, di ritrovare l’entusiasmo e il senso di coesione che deve esserci alla base di ogni rinascita”. E forse è anche un segnale per Fontana stesso, che ritroverà al suo fianco Mattarella proprio nei giorni successivi alla grande attenzione mediatica per l’inchiesta sulla zona rossa non istituita nel bergamasco.

"Vogliono interrogare Conte e Speranza". Retroscena clamoroso dalla Procura: i pm dritti al cuore dello scandalo-Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.