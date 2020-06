Alto Adige, separatisti spostano il confine: sfregio all'Italia il 2 giugno, "voi siete un danno"

02 giugno 2020 a

a

a

Blitz e sfregio all'Italia dei separatisti altoatesini, gli Schutzen, che la scorsa notte, nel giorno della Festa della Repubblica, hanno messo dei cartelli lungo i confini provinciali con la scritta "Verrueckt nach Sueden" che ha un doppio significato, ossia - sottolinea Repubblica.it - "pazzo per il sud", ma anche "spostato a sud" (in riferimento al confine, ndr). Insomma, ci hanno "rubato" il confine, spostandolo più a Sud, dove "il nuovo confine di Stato è stato segnato con una striscia adesiva rosso-bianco-verde", fanno sapere in una nota.

La scelta del 2 Giugno non è stata affatto simbolica: i cartelli sono stati posizionati su 25 passi e strade. Secondo il comandate Jürgen Wirth Anderlan, "il sud ha da sempre un certo fascino, alcuni ne sono pazzi. Se però questo sud appartiene a uno Stato con una mentalità a grandi linee estranea, la situazione cambia". E ancora, Wirth Anderlan afferma: "Gli ultimi tre mesi probabilmente hanno aperto gli occhi anche a chi era ancora indeciso. Restrizioni, caos e più vittime che in altri Stati. L'Italia non fa bene all'Alto Adige. L'Italia è un danno per tutte le persone che ci vivono".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.