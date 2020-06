Quarta Repubblica, il sondaggio di Mannheimer sulla mascherina: "Egoismo", un dato che spaventa

09 giugno 2020 a

Un sondaggio che la dice lunga su quel che ci aspetta. Un sondaggio firmato Renato Mannheimer e proposto a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4 nell'edizione di lunedì 8 giugno. Si parla di coronavirus e, nel dettaglio, delle mascherine, tanto discusse, odiate o bramate. Quelle mascherine che, è cronaca degli ultimi giorni, possono scatenare furibonde risse sui treni. Bene, la domanda del sondaggio di Mannheimer recitava: "Secondo lei è da egoisti non mettere la mascherina?". Largo alle risposte: sì per l'84% del campione, no per il 13% mentre il restante 3% si trincera dietro un "non so". Fermo restando che mettere la mascherina è un obbligo, non si può non provare un poco di inquietudine nel leggere che per la stragrande maggioranza degli italiani non indossarla è un atto egoista. Simile cifre, insomma, fa sospettare che abbiamo davanti a noi un periodo di enormi tensioni: fino a quando sarà da egoisti non indossare la mascherina? Anche quando il coronavirus sarà (quasi) definitivamente debellato?

