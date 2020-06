Striscia la Notizia, la prima scelta di Uomini e Donne ai tempi del Covid: baci con la mascherina

08 giugno 2020 a

Anche la televisione è cambiata a causa del coronavirus. Striscia la Notizia lo dimostra rilanciando un video estratto dall’ultima puntata di Uomini e Donne, in cui c’è stata la prima scelta ai tempi del Covid-19. In particolare è stato strano vedere due persone baciarsi con la mascherina e quindi poter condividere la reale emozione del momento. Stavolta il trono Over ha lasciato spazio a quello classico, dato che Giovanna Abate ha compiuto la sua scelta e ha incassato il sì di Sammy, il corteggiatore con il quale ha avuto grande feeling fin dall’inizio. La 26enne ha dichiarato il suo amore: in studio fiori, sorrisi e baci, ma con la mascherina.

