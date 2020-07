Immigrazione, la menzogna al confine per entrare in Italia: "Nostra figlia di sei anni è fuggita", ma non era vero

02 luglio 2020 a

Nessuna bambina di sei anni era tra il gruppo di migranti indiani fermati questa mattina in Slovenia, nei pressi del confine con l'Italia. Ampio spazio era stato dato dall'informazione italiana a questa presunta storia strappalacrime sull'immigrazione. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, pareva che il gruppo fosse stato fermato per un controllo da una pattuglia di sorveglianza slovena; la piccola si sarebbe spaventata e sarebbe corsa via allontanandosi dai genitori.

Ma l'agenzia Agi spiega veramente cosa è successo: "Non è mai esistita una bambina nel gruppo dei migranti indiani". Secondo le autorità infatti, il gruppo di sei migranti - tutti maschi e adulti - avrebbe mentito e inventato di sana pianta questa storia. Niente tornava in quella ricostruzione molto confusa e contradditoria. È stato anche chiamato un interprete per capire meglio, ma le incongruenze del gruppo si sono fatte sempre più evidenti finché i migranti hanno ammesso che tra loro non c’era mai stata alcuna bimba di sei anni.

