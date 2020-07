Calabria, Jole Santelli dopo lo sbarco di immigrati positivi al coronavirus: "Conte faccia qualcosa, o chiudo i porti"

12 luglio 2020 a

In Calabria sono arrivati alcuni immigrati positivi al coronavirus. Per Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, l’unica soluzione è “la requisizione di unità navali, da dislocare davanti alle coste delle regioni italiane maggiormente interessate, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e in caso di positività la quarantena obbligatori. Non esiterò ad agire, vietando gli sbarchi in Calabria”.

"Un dovere accogliere" gli immigrati positivi al coronavirus. Calabria, la scelta del sindaco scatena il caos: cittadini in rivolta

La governatrice continua “Mi aspetto una risposta rapidissima da parte del Governo e avverto che, in caso contrario, non esiterò ad agire, esercitando i miei poteri di ordinanza per emergenza sanitaria, vietando gli sbarchi in Calabria - conclude Santelli -. Voglio evitare un braccio di ferro con il Governo, ma ho l’obbligo di difendere i calabresi e chi ha scelto di passare in Calabria le proprie vacanze”.

