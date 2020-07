Migranti, l'ultimo regalo (milionario) dal governo Conte: "Cittadinanza subito", le risorse del Viminale

13 luglio 2020 a

Mentre gli sbarchi continuano incessantemente con la compiacenza del governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte, arrivano anche risorse ingenti da destinare agli immigrati. Il Viminale ha infatti stanziato 310 milioni di euro per rafforzare il programma necessario ai funzionari per attivare l’iter del riconoscimento della cittadinanza italiana. L’indiscrezione è de Il Giornale, che parla di “cifra esagerata” se si considera che riguarderà la gestione del sistema informatico e la formazione del personale: inoltre la procedura è stata avviata dagli uffici senza pubblicazione del bando ma attraverso la sola trattativa privata. E così, mentre il premier si affanna a prorogare lo stato d’emergenza il più a lungo possibile, tra le priorità del Viminale c’è un progetto per l’assegnazione della cittadinanza agli immigrati. Che vale 310 milioni, mica bruscolini, soprattutto in un momento storico come questo.

