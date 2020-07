Genova, il nuovo ponte è fuori norma: il "dettaglio" sfuggito in fase di progetto

18 luglio 2020 a

Brutte notizie per il nuovo ponte di Genova. Il viadotto risorto dalle ceneri del Ponte Morandi infatti non sarebbe a norma, perlomeno quelle di viabilità. A pagarne il caro prezzo i limiti di velocità che saranno imposti agli automobilisti: appena 80 km/h verso Genova e 70 verso Savona, mentre sul vecchio ponte di viaggiava a 90 all'ora. Il tracciato, essendo frutto di una ricostruzione totale, dovrebbe rispettare le attuali norme geometriche di costruzione delle strade (Dm Infrastrutture 5 novembre 2001).

Questi fissano parametri precisi tra la lunghezza dei rettilinei e i raggi delle curve contigue, in modo tale che i primi non siano troppo lunghi e le seconde siano molto dolci. Ed ecco il problema: il nuovo ponte di Genova avrebbe dovuto avere una forma a "S" e invece ricalca il vecchio tracciato. Le anomalie erano sfuggite in fase di progetto, per poi essere “autodenunciate” al Consiglio superiore dei Lavori pubblici e ad Autostrade per l’Italia (Aspi) in Conferenza dei servizi. Risultato? Gli automobilisti potranno prendersela con molta calma.

