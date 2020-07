Piacenza, l'audio delle torture dei Carabinieri: "Cosa ridi? Ti stai divertendo?". Contenuti molto forti

23 luglio 2020 a

Nuovi e agghiaccianti dettagli si fanno largo nella vicenda che vede coinvolti i carabinieri della caserma di Piacenza, sequestrata con l’arresto di sei militari. Nella caserma Levante in via Caccialupo, nel centro storico, avveniva il peggio. A darne conferma un audio sconvolgente diffusi da Repubblica nel quale si sentono alcuni degli indagati insultare e picchiare un uomo: "Cosa ridi? Ti stai divertendo?". Gli uomini dell'Arma infatti avevano creato una vera e propria associazione a delinquere e trasformato la caserma in luogo di criminalità e illegalità.

Stando alle accuse i carabinieri si atteggiavano a gangster: "Tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato", si dicevano a vicenda. Al momento sono dodici le misure di custodia cautelare in carcere. Coinvolti, per la precisione, cinque militari dell'Arma, sei uomini italiani e un magrebino, e poi cinque ordinanze di arresti domiciliari. Di queste una è indirizzata a un carabiniere e quattro le misure di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tre delle quali per militari dell'Arma, e una misura dell'obbligo di dimora nella provincia di Piacenza, che ha colpito sempre un carabiniere.

