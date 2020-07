Coronavirus, bollettino del 27 luglio: +170 positivi. Pesa l'effetto week end, meno tamponi

27 luglio 2020 a

Netto calo dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono saliti di 170 (ieri erano di 255). Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti.

Bisogna calcolare però l'effetto weekend con un calo dei tamponi (oggi 25.551, la metà della media di oltre 50mila). Il calo è distribuito su gran parte delle regioni, soprattutto Lombardia (34 casi contro i 74 di ieri), Emilia Romagna (33 contro 61) e Piemonte (4 contro 12), con l'eccezione della Liguria che sale da 3 a 24 nuovi casi.

I colpiti da Covid 19 sono 246.286. Stabile il numero dei decessi: 5 anche nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 35.112. I guariti sono 147 (ieri 126), e sono 198.593 in tutto. Per effetto di questi dati, aumentano ancora le persone attualmente malate +16 oggi, contro +123 di ieri, per un totale di 12.581.

Aumentano in modo lieve i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 5 in più (740 in tutto), mentre le terapie intensive salgono di una unità, da 44 a 45. Le persone in isolamento domiciliare, infine, sono 11.796.

Intanto si registrano i primi contagi legati all'infezione da Covid 19 riscontrata ad una ragazza romana in vacanza a Capri, sono 14 le persone infette a Pisciotta nel Cilento, si tratta di soggetti, ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca, "che erano proveniente da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi".



