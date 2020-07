Legionella, allarme ad Aviano: un botto di casi, "meglio non fare la doccia"

30 luglio 2020 a

Non bastava il Coronavirus. Sono almeno cinque i casi di legionella registrati ad Aviano (Pordenone), tutti gli infetti risiedono nella zona nei pressi di Castello. Al momento nessuno dei pazienti è in condizioni critiche, anche se il quadro clinico viene costantemente monitorato, soprattutto in considerazione dell'età avanzata di alcune delle persone colpite dal batterio.

Sotto esame l’acqua di Castello e Villotta. Nonostante le autorità non parlino ancora di emergenza vera e propria, è stato consigliato a tutti i cittadini della zona di non fare la doccia. "E' importante che non ci sia allarmismo, perché la situazione è circoscritta (in un raggio di circa tre chilometri, ndr), anche se i contorni non sono ancora ben definiti", ha detto il sindaco Ilario De Marco.

L'azienda sanitaria locale ha proceduto a prelievi dall'acquedotto i risultati saranno resi noti lunedì. Nel frattempo Hydrogea, azienda che si occupa della gestione della rete idrica nazionale, ha avviato ulteriori analisi: dai primi risultati non è a rischio la potabilità dell’acqua dell’acquedotto, ma sono in corso altre verifiche, che spetteranno ad Arpa e di cui si avranno gli esiti nei prossimi giorni. Il sospetto è che il batterio sia proliferato negli impianti di condizionamento delle abitazioni.

