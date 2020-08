Palermo, immigrato positivo al coronavirus e in quarantena fugge dall'hotel: rischio-contagio

01 agosto 2020 a

a

a

Un caso a Palermo. Un caso inquietante. Un immigrato egiziano, che faceva parte dei 33 migranti positivi al coronavirus portati a Palermo per la quarantena obbligatoria, è riuscito a eludere la sorveglianze e a lasciare il Covid Hotel San Paolo Palace, di via Messina Marine. Soltanto dopo qualche ora l'uomo è rientrato da solo in albergo: insomma, era andato a farsi un giro, esponendo al contagio tutte le eventuali persone nelle quali si è imbattuto. Ora verrà interrogato in modo da tracciare ogni suo spostamento e ogni suo contatto. La notizia della fuga del migrante positivo al coronavirus è stata confermata dalla prefettura di Palermo.

