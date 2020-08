Viviana Parisi, la donna scomparsa col bimbo? Prima dell'incidente in autostrada, prelievi per 500 euro

07 agosto 2020 a

Un caso sempre più misterioso, quello della sparizione di Viviana Parisi, 43 anni, dj siciliana, scomparsa insieme al figlio di 4 anni, Gioele, dopo un incidente in autostrada. Famosa nell'ambiente della musica techno, sembra essere caduta in un buco nero: non la si trova da quattro giorni, tanto che la procura indaga per sequestro di persona. Eppure, i dubbi sono tanti. Come spiega Il Giorno, nel dettaglio, si sospetta che qualcuno possa averla aiutata nella fuga: da tempo, infatti, sui social scriveva di voler tornare nella sua Torino. L'impressione insomma è che Viviana meditasse da giorni di allontanarsi, tanto che l'incidente in seguito al quale è sparita è avvenuto a circa 100 km da casa, quando in verità aveva detto di essere uscita per andare al centro commerciale a comprare le scarpe per Gioiele.

Ma non solo. Dall'indagine è infatti emerso che negli ultimi giorni aveva prelevato dal bancomat 500 euro: una cifra ingente alla luce di quanto accaduto. E ancora, si torna ai suoi profili social, dove esprimeva la solitudine e la paranoia in cui era precipitata a causa della pandemia di coronavirus, che aveva bloccato totalmente il suo lavoro di dj, costringendola al ruolo di casalinga. Insomma, pian piano si è fatta largo la depressione, gli attacchi di panico. Il marito, Daniele, ha rivolto alla moglie un disperato appello, sui social e tv: "Ti aspetto, ti amo, mi mancate tantissimo". Ma da lunedì, da dopo il piccolo incidente sulla A20 in cui la Opel Corsa di Viviana ha urtato un furgoncino, di lei e del bimbo non si sa più nulla. E ci si interroga anche sul marito: possibile che Daniele non avesse capito come stava?

Secondo quanto ricostruito, dopo l'incidente qualcuno ha visto Viviana, forse la aiutata: un parente? Un amico? Uno sconosciuto? È entrata in un auto lungo la A20 o ha davvero scavalcato il guard-rail per dileguarsi nei boschi così come si era detto? Ma soprattutto, dove è finita? In auto, Viviana, aveva lasciato la borsa con i documenti e il telefonino. Una donna ha affermato di averla vista a Barcellona o a Giardini Naxos, dove sarebbe stata avvistata mentre stava con Gioele in un parco giochi. Ma come avrebbe potuto arrivarci? E come è possibile che i cani molecolari, droni ed elicotteri continuino a tornare a casa-base con un nulla di fatto? Il sospetto è che Gioele e Viviana, in quei boschi, non ci siano mai entrati.

