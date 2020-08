Viviana Parisi, gli spostamenti "a zig-zag" nella boscaglia: per gli inquirenti è "inspiegabile". Troppe cose non tornano

11 agosto 2020 a

Il mistero continua: che fine ha fatto Gioele Mondello? E come è morta la dj Viviana Parisi? Su quest'ultimo punto, dall'autopsia che verrà svolta oggi - martedì 11 agosto - si conta di avere qualche informazione in più. Nel frattempo, nei pressi di Caronia, in quella maledetta boscaglia, proseguono le ricerche del bimbo di 4 anni, di cui non si hanno notizie da lunedì. Gli inquirenti temono il peggio, ma non si sbilanciano. E l'Italia resta col fiato sospeso.

"Ci troviamo nel posto sbagliato?". Gioele non si trova, l'ultimo atroce dubbio degli investigatori

Ma seppur col contagocce, filtrano indiscrezioni su quanto accaduto lo scorso, e maledetto, lunedì. E filtra un particolare che per gli inquirenti è letteralmente "inspiegabile". Viviana Parisi, dopo essere entrata nella boscaglia, si è spostata a zig-zag, in un percorso per il quale non si trovano spiegazioni. È quanto è emerso dalle indagini, seguendo le tracce lasciate dalla donna fino al punto in cui è stato ritrovato il cadavere. Lo rivela La Stampa, che cscrive: "Prima l'uscita a piedi dalla galleria dopo l'incidente con un furgone, poi duecento metri in cammino sul bordo dell'autostrada, poi l'imbocco di un sentiero scavalcando il guard rail e approfittando di un varco nella rete, poi ancora una stradella in direzione opposta, in salita, infine un altro sentiero in discesa che l'ha portata a morire tra rovi e sterpaglie". Zig-zag, appunto.

"Alzate la sbarra". Viviana, l'inspiegabile richiesta al casello apre nuovi scenari: cosa stava succedendo?

Inspiegabile. Viviana era in preda al panico? Era sconvolta? Oppure qualcuno la ha costretta a procedere a quel modo? Domande che continuano a non avere risposta. E ancora, come è noto il cadavere di Viviana è stato ritrovato a poche decine di passi da un'abitazione e un allevamento, nei pressi di un traliccio dell'energia elettrica. Una beffa, per chi la ha cercata per lunghi giorni in 480 ettari di boscaglia, fino alla montagna e sul lato opposto della carreggiata. Insomma, pare strano che il cadavere non fosse stato trovato fino al momento del ritrovamento. Un'inchiesta, un mistero che continua ad avere tanti, troppi punti oscuri.

