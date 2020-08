Coronavirus, nuovo lockdown in Sardegna? L'isola Covid-free ora è a rischio chiusura

20 agosto 2020 a

a

a

Da Covid-free a rischio chiusura: è il curioso caso della Sardegna, dove l’estate rischia di finire anzitempo a causa del coronavirus. Secondo le indiscrezioni ministeriali riportate dal Corriere della Sera, la regione rischia di essere isolata perché sta diffondendo il contagio in mezza Italia. Di conseguenza c’è la reale possibilità che la Sardegna possa rappresentare il primo caso di lockdown riconducibile alla seconda ondata.

L’ultimo bollettino parla di 37 nuovi casi giornalieri (è la regione con il più alto indice d’Italia in rapporto alla popolazione): un numero sui livelli di aprile, quando però era il governatore Solinas a chiedere lo stop agli imbarchi sui traghetti e in aereo, mentre ora è soprattutto dal Lazio che sollecitano misure per interrompere l’esportazione del Covid dall’isola. I due focolai principali sono rappresentati dalle discoteche di Portorotondo e Porto Cervo, dove almeno un centinaio di giovani ha veicolato il virus in mezza Italia e soprattutto nel Lazio, e dal villaggio vacanze nell’isola di Santo Stefano, dove 470 persone sono in quarantena e non rappresentano un grande pericolo per il momento. “Nessun caso è nato in Sardegna, il virus è d’importazione”, si affrettano a rassicurare le autorità sanitarie locali ma il problema resta: che cosa succederà quando a fine agosto migliaia di vacanzieri lasceranno l’isola del contagio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.