Sabrina Beccalli, le novità sull'omicidio della ragazza di Crema: "Ha rischiato di fare una strage"

22 agosto 2020 a

Sabrina Beccalli sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un'avance sessuale.I carabinieri di Cremona che indagano sul caso della donna di Crema scomparsa a Ferragosto, sono convinti di questa ipotesi. Il delitto sarebbe accaduto nella notte fra il 14 e il 15 agosto nell'abitazione della ex fidanzata di Alessandro Pasini, l'uomo in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione del cadavere. Il Ris infatti "ha rilevato tracce utili" nell'appartamento.

Sabrina "uccisa e fatta a pezzi dall'amico". Vergonzano, le due piste terrificanti: il cane bruciato e la Panda, la ricostruzione

Una vicina di casa ha sentito grida di aiuto. "Sicuramente nella notte fra il 14 e il 15 sono stati nella casa della ex di Pasini, che non sapeva nulla". Infine un'altra inquietante ipotesi: "Poteva esserci una strage". Quando i carabinieri si sono recati nell'abitazione hanno scoperto che Pasini aveva tagliato il tubo del gas della caldaia. L'ambiente era saturato da quattro giorni di gas. Solo per il fatto che per entrare sono stati chiamati i vigili del fuoco, che sono entrati dalla finestra e il gas è uscito. Bastava che qualcuno entrasse dalla porta e accendesse la luce e sarebbe accaduta una strage,

