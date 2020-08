Genova, dal 30 agosto al 6 ottobre la prima edizione del Marina Militare Nastro Rosa Campionato Europeo di Vela

Giuliana Covella 27 agosto 2020 a

Partirà da Genova (futura Capitale Europea dello Sport 2024 e sede del Grand Finale della The Ocean Race 2022-23) il 30 agosto e si concluderà il 6 ottobre il Campionato Europeo 2020 della futura disciplina olimpica 2024 Double Mixed Offshore. L'evento è realizzato con il contributo di Fincantieri, Enit-Agenzia Nazionale del Turismo Italiano, ICS Istituto per il Credito Sportivo, Valore Paese Fari e la Città di Genova. Ci sarà anche una sua versione online della regata grazie alla partnership con Virtual Regatta: https://www.virtualregatta.com/en/offshore-game/ dove scaricando l’applicazione VR sul proprio dispositivo, sarà possibile regatare in diretta "contro" gli atleti del campionato. La regata sarà inoltre live grazie al sistema di Tracking Online TracTrac. In attesa di andare in acqua per l'Olimpiade di Tokyo (il prossimo anno) dal Porto Antico del capoluogo ligure, dove sarà allestito il villaggio di regata aperto al pubblico e alla città, si punta direttamente ai Giochi del 2024 che ritornano in Europa e che per la vela si disputeranno a Marsiglia. Questo Europeo sarà una "regata Lunga" (tre notti e tre giorni) su imbarcazioni condotte da sole due persone, un uomo ed una donna su imbarcazioni di 30 piedi (circa 10 metri) tutte uguali e fornite dagli organizzatori. All'Europeo parteciperanno 9 team in rappresentanza di 9 nazioni. Tra i concorrenti diversi medagliati Olimpici. Tra i partecipanti spiccano i nomi di Iker Martinez, Dee Caffari, Marie Riou, Natalia Via DuFresne. per l'Italia parteciperanno Claudia Rossi e Matteo Mason. Il percorso: partenza da Genova con passaggio allo scoglio della Giraglia, isola di Gorgona, Isola di Pianosa, Secche della Meloria, isola del Tinetto e un bastone finale nelle accque di Genova per un totale di 300 miglia. L’evento ospiterà anche attività di raccolta fondi a favore di AIRC. I percorsi definitivi saranno confermati a ridosso della partenza anche in base alle condizioni meteo, in ogni caso il programma di massima prevede: Genova – La Giraglia - Isola Gorgona – Isola Pianosa – Secche Meloria – Tinetto - Genova.

Nove equipaggi in rappresentanza di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia. Principato di Monaco, Olanda e Spagna si contenderanno il 2020 Marina Militare EUROSAF Mixed Offshore European Championship. Per il Belgio la coppia Gerckens/Faguet. L'equipaggio francese sarà composto da Schwartz/Rio. In rappresentanza della Germania l'attuale detentore del campionato europeo di classe Rasmus Topsch con il suo Sharifa Racing, mentre la Gran Bretagna si presenta sulla linea di partenza con l'equipaggio composto da James Harayda e Dee Caffari. Per l'Irlanda un team agguerrito composto da Conor Fogerty e Susan Glenny. Claudia Rossi e Matteo Mason rappresenteranno invece l'Italia. Jean Rodelato e Blandine Medecin correranno in rappresentanza del Principato di Monaco. Per l'Olanda troviamo come skipper Annamieke Bes. A rappresentare la Spagna il campione olimpico Iker Martinez in coppia con Natalia Via Dufresne. Come ogni regata che si rispetti, anche questo europeo ha la sua versione online grazie alla partnership con Virtual Regatta. Scaricando l’applicazione VR sul proprio dispositivo, sarà possibile regatare in diretta ‘contro’ gli atleti del campionato. La regata sarà inoltre live grazie al sistema di Tracking Online TracTrac.

