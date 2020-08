Nello Musumeci contro Lamorgese e Viminale: "Migranti questione vostra? Bene, dove sono ponte aereo e ricollocamento?"

29 agosto 2020 a

Assalto di migranti alla Sicilia, nel disinteresse del Viminale. La sospensione dell'ordinanza regionale di sgombero degli hotspot ha riaperto l'emergenza nei centri d'accoglienza dell'Isola, e ora il governatore Nello Musumeci ha gioco facile nel ribadire le sue accuse al Ministero degli Interni che aveva impugnato quella sua stessa ordinanza. Con oltre 40 gli sbarchi in 48 ore a Lampedusa e la previsione di altri 600 clandestini ospitati dalle navi delle ong che verranno accolti nelle prossime ore (visto il rifiuto di Malta), non resta che chiedere alla ministra Luciana Lamorgese se intende aiutare la Sicilia al collasso o voltarsi dall'altra parte. Del resto, di fronte alla richiesta di Musumeci di sgomberare gli hotspot per motivi di ordine sanitario, il Viminale ha replicato avocando a sé la materia. Peccato poi che non sia cambiato nulla.



"Se la mia ordinanza non fosse stata sospesa, oggi avremmo una realtà molto diversa - ricorda Musumeci -. Ma il governo centrale dice che è sua la responsabilità. E allora? Perché non interviene? Ha già coinvolto Bruxelles? Stanno organizzando la ricollocazione dei migranti negli altri Stati europei?". Domande retoriche, purtroppo. "Il ministro Lamorgese aveva detto che avrebbero avviato il ponte-aereo dal 10 agosto: qualcuno ne ha notizia? Roma sta richiedendo un porto non italiano per la Ocean Viking? Insomma, se ci tengono così tanto alle loro competenze... Dovrebbero fare qualcosa!".

