Lucia Azzolina portata a scuola: sega e saldatore, l'istituto di Roma risolve il rebus dei banchi monoposto

Mesi di diatriba sui banchi scolastici, modelli avveniristici con le rotelle, ritardo nelle consegne eppure per risolvere il problema bastava una sega e un saldatore. il "semplice lavoro" è stato eseguito all'istituto comprensivo Elisa Scala di Roma. Come dimostra il video pubblicato da Repubblica.it banchi biposto sono stati divisi in due "saldando due nuove gambe e un traverso", ha spiegato il professore Roberto Roccatelli. Sono bastati degli artigiani della zona senza ricorrere alla gara per la fornitura di 2,5 milioni di sedute voluta dal governo di Giuseppe Conte attraverso Invitalia di Domenico Arcuri, una consegna tra l'altro che procede con il contagocce nonostante le rassicurazioni della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Questa scuola ha aperto cinque anni fa, i banchi che avevamo risalgono ad allora", spiega il professore Roberto Roccatelli. "Piuttosto che buttare dei banchi seminuovi, con tutti i problemi ambientali e logistici che lo smaltimento comporta, abbiamo preferito riadattarli - racconta - Molto banalmente è stato tagliato il piano di appoggio, la traversa di sostegno e sono state aggiunte due gambe e una seconda traversa. A volte la cosa più difficile è trovare soluzioni semplici, anche quando sono già davanti a noi".

