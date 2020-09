Vittorio Sgarbi minaccia il professor Guido Saraceni: "Io con Forza Nuova? O smentisci o ti porto in tribunale"

03 settembre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi torna a minacciare querele. Questa volta contro Guido Saraceni, docente di Filosofia del Diritto all'Università degli Studi di Teramo. Al centro della querelle un post pubblicato da Saraceni, che dà notizia della partecipazione del critico d'arte alla manifestazione dei negazionisti del Covid, in programma questo sabato a Roma.

A protestare contro la "dittatura sanitaria" sarà un gruppo eterogeneo, che comprende no-vax, ultradestra, negazionisti e gilet arancioni del generale Antonio Pappalardo. Pare però che il professor Saraceni abbia dato per scontata la presenza di Sgarbi e infatti nel suo post ha scritto: "Povia, Sgarbi e Pappalardo si danno appuntamento in piazza, ma non è l’incipit di una barzelletta...". Poi ha continuato: "Ascolteremo perle di saggezza del calibro di 'la mascherina fa maaaale!', 'non esiste nessun virus!', 'il covid è un’invenzione di Bill Gates per controllare la nostra mente!'. Saremo costretti ad interrogarci sulla democrazia e sul diritto di voto. Perché una cosa è la libertà di opinione, altra è speculare politicamente sulla vita dei più deboli. Cialtroni".

"Contenti se Briatore fosse morto". Vittorio Sgarbi estremo contro Selvaggia Lucarelli e Scanzi

Solo due giorni fa Vittorio Sgarbi aveva fatto sapere all'AdnKronos che non avrebbe partecipato all'evento, pur essendo schierato dalla parte dei no mask: "Non scendo in piazza con Pappalardo o Forza Nuova". Ecco perché poi su Twitter se la prende e scrive: "Non so chi sia questo fantomatico Prof. Guido Saraceni. Una cosa è certa: è un propalatore di bufale. Io non sono 'negazionista' e non mi sono dato appuntamento con nessuno. Ha due possibilità: o smentire la bufala che ha diffuso oppure trovarsi un buon avvocato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.