Gratta e Vinci, "offro io": come vince mezzo milione a Pordenone, la più pazzesca delle botte di fortuna

22 settembre 2020 a

a

a

Ogni tanto, capita di vincere al Gratta e Vinci. Ciò che non capita quasi mai è vincere la bellezza di mezzo milione di euro. Possibile, ma altamente, drasticamente improbabile. Ma il modo in cui ha vinto una signora di Pordenone - quel mezzo milione di euro - ha davvero dell'incredibile. La vicenda arriva da una ricevitoria in viale Grigoletti, dove la signora si trovava. Ed era il giorno del suo compleanno. L'esercente, al corrente della ricorrenza, come regalo le ha offerto un grattino, senza farglielo pagare. Omaggio. Risultato? La signora lo ha grattato e il tagliando era di quelli vincenti. Super vincenti: 500mila euro. Un caso, come detto, più unico che raro. La notizia, assai peculiare - riferisce Il Messaggero - si è diffusa rapidamente in tutta Pordenone e provincia: ora, è "caccia" alla fortunata. Per lei un compleanno assolutamente indimenticabile.

Gratta e Vinci, trionfo milionario in provincia di Cosenza. Pazzesco: proprio nella tabaccheria in cui...

"Non darmi il resto, dammi un biglietto". Il gelato che gli stravolge la vacanza: quanti soldi si intasca il signore di Ancona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.