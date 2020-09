Francesco Totti, la visita al Gemelli da Ilenia: uscita dal coma grazie alla voce del Pupone

28 settembre 2020 a

a

a

Ha esaudito il suo desiderio ed è andato a trovarla. Stiamo parlando di Francesco Totti, che ha deciso di andare al Gemelli di Roma per far visita a Ilenia Matilli, la ragazza che si è risvegliata dopo nove mesi di coma proprio grazie a un videomessaggio dell'ex capitano della Roma. Ilenia era rimasta vittima di un incidente con l'auto sulla Braccianese. Era dicembre 2019 e l'amica che era con lei non ce l'ha fatta.

Sente la voce di Francesco Totti e si risveglia dal coma dopo 9 mesi: la commovente storia di Ilenia

La ragazza, calciatrice della Lazio ma tifosa della Roma e di Totti, si è risvegliata qualche giorno fa, dopo aver sentito la voce del suo idolo. Nei lunghi mesi in cui la ventenne è stata in coma, i genitori - per provare a stimolarne il risveglio - le facevano sentire spesso l’inno della Roma, finché non è arrivato, tramite conoscenze comuni, anche il messaggio dell'ex calciatore, che diceva “Ilenia non mollare, siamo tutti con te”. Dopo il risveglio, uno dei primi desideri di Ilenia è stato quello di incontrare Francesco Totti. Presto fatto. L'ex numero dieci non ci ha pensato un attimo: ha deciso di incontrare la ragazza e la sua famiglia, con tanto di selfie postato su Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.