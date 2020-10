Napoli, rifiuta di indossare la mascherina e pesta un poliziotto: caos ai tempi del coronavirus

06 ottobre 2020 a

Non vuole mettere la mascherina e aggredisce un poliziotto. Succede a Napoli, dove una donna rischia adesso le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dellʼautorità. Dopo l'accaduto, infatti, è stata portata in questura, dove è tuttora in stato di fermo. Stando alla versione dei testimoni della scena, la donna è stata avvicinata da due agenti in moto, che l'hanno invitata a indossare la mascherina, così come imposto dall'ordinanza regionale di Vincenzo De Luca. Lei, però, si sarebbe rifiutata e anzi avrebbe chiesto ai poliziotti di mostrarle il testo della legge. Poi si sarebbe data alla fuga, ma una volta fermata, ha colpito l'agente che cercava di bloccarla. La scena ha scatenato il caos e sono intervenuti, poi, anche altri mezzi di polizia.

