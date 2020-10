Coronavirus, bollettino 10 ottobre: contagi e ricoveri non rallentano. Lombardia, sfondati i mille casi

10 ottobre 2020 a

Continua a salire al curva epidemiologica in Italia. Il bollettino di sabato 10 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.724 nuovi casi di coronavirus su 133.084 tamponi analizzati, a fronte di 29 morti e 976 guariti. Gli attualmente positivi sono saliti a 74.829: di questi la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (70.103), ma i numeri ospedalieri continuano ad aumentare in maniera costante e preoccupante. I ricoverati con sintomi sono saliti a 4.336 (+250 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 390 (+3). A livello regionale attenzione puntata soprattutto sulla Lombardia, che è tornata a sfondare quota mille per la prima volta dal lockdown: i nuovi casi sono 1.140. Numeri leggermente inferiori rispetto a ieri sono invece stati registrati in Campania (664), dove però rimane da monitorare attentamente la situazione dei ricoveri (635 più 63 in terapia intensiva). Anche il Lazio (384 nuovi casi) va tenuto sott’occhio dal punto di vista ospedaliero: i ricoverati con sintomi sono 844, mentre quelli in rianimazione 57. Altre dieci regioni sono oltre la tripla cifra di contagio, a partire da Toscana (548), Veneto (561) e Piemonte (499).

