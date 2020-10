Coronavirus, positivo Maurizio Di Mauro il dirigente del Cotugno di Napoli. A settembre lancio l'allarme sull'aumento dei contagi, Vincenzo De Luca gli tappò la bocca

20 ottobre 2020 a

a

a



Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, Maurizio di Mauro, è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto la Direzione generale dell'Azienda ospedaliera, alla quale afferiscono gli ospedali Cotugno, Monaldi e Cto. "Così come previsto dai protocolli - fa sapere la Direzione generale - è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. Il direttore generale di Mauro è asintomatico ed è in isolamento a casa, da dove continuerà a lavorare e a monitorare la situazione".

Di Mauro è il manager, lodato persino dalla tv britannica Sky News Uk per aver attraversato il lockdown a zero contagi, che a settembre a Napoli lanciò l'allarme sull'aumento delle infezioni. Annuncio che in piena campagna elettorale recava nocumento al lanciatissimo governatore, in rielezione, della Campania Vincenzo De Luca, che infatti tappò la bocca ai dirigenti vietando di rilasciare dichiarazioni alla stampa sulle vicende dell'andamento dell'epidemia senza preventiva autorizzazione.

Il giudice sta con De Luca: scuole chiuse, in Campania è linea durissima per legge

Continua inarrestabile la crescita dei positivi al Covid in Campania: sono 1593 quelli di ieri (79 i sintomatici) a fronte di un minor numero di tamponi processati. Ventuno le persone decedute, che portano il totale complessivo a 522, anche se il dato - va precisato - riguarda i decessi compresi tra il primo e il 17 ottobre e registrati solo nella giornata di lunedì. I guariti sono 123. Tra coloro che sono risultati positivi oltre al direttore del Cotugno anche il neo rettore dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli Gianfranco Nicoletti. Anche lui in quarantena nella sua abitazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.