Marco Travaglio e Fatto quotidiano, la prima pagina contro Fontana: "Flop Lombardia", ma tifano epidemia?

20 ottobre 2020 a

a

a

Forse a qualcuno nella redazione del Fatto quotidiano non pareva vero poter tornare a massacrare in prima pagina Attilio Fontana e la Lombardia governata dal centrodestra. "Lombardia flop costretta a chiudere", strilla con enfasi il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che già durante tutta la prima fase dell'emergenza ha letteralmente massacrato il governatore leghista ignorando, di fatto, la portata dell'epidemia. La prima pagina sul coprifuoco richiesto dai vertici regionali per far fronte all'aumento dei contagi ha il retrogusto amarissimo del godimento politico, perché sulla pelle dei lombardi. Non si ricordano titoli così eclatanti quando, qualche giorno fa, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, del Pd, aveva deciso di chiudere le scuole anticipando, di fatto, un lockdown locale.

"60 milioni di tamponi, altro che Immuni". Bertolaso, la lotta al virus è quasi persa: "15 dicembre", la data di un disastro annunciato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.