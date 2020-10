Coronavirus, record di contagi in Umbria: un caso che spaventa l'Italia. Sardegna verso il lockdown

22 ottobre 2020 a

Il coronavirus corre, galoppa, si espande a macchia d'olio in tutta Italia. Certo, fanno impressione le cifre della Lombardia, spiegate però anche dalla altissima densità abitativa. E infatti, in controluce, fanno ancor più paura le notizie che arrivano dalla Sardegna e dall'Umbria. La prima, si apprende, starebbe per chiudere per due settimane porti e aeroporti, limitando al minimo anche la circolazione sull'isola: di fatto, un lockdown. L'ordinanza è attesa nel weekend, al massimo tra 48 ore: uno stop di 15 giorni per tutte le principali attività.

Dunque, l'Umbria, dove si registra un balzo-record di nuovi contagi: sono 407 in un solo giorno, i dati sono stati comunicati in conferenza stampa dal governatore , Donatella Tesei. Certo, "pochi" rispetto ai 4.100 di ieri in Lombardia, ma tantissimi per un territorio così piccolo. Si pensi solo che da inizio pandemia, in totale i positivi in Umbria sono 5.860. E ancora, ieri - mercoledì 21 ottobre - in Umbria i nuovi contagi erano stati 350: l'incremento percentuale è significativo. Già alla vigilia, in Umbria si era registrato il più alto incremento di contagi in termini percentuali: ad ora, sembra essere la regione dove il Covid corre di più.

