Le Iene, Chico Forti e l'appello a Luigi Di Maio: "Vada dal governatore della Florida con questa lettera in mano"

23 ottobre 2020 a

a

a

E' in un carcere di massima sicurezza da 21 anni e ci rimarrà per il resto della sua vita per l'uccisione dell'americano Dale Pike a Miami, in Florida. Stiamo parlando di Chico Forti, ex produttore e velista italiano, che è stato condannato nel 2000 per omicidio, anche se ha sempre rivendicato la sua innocenza. Forti, infatti, pensa di essere vittima di un errore giudiziario. Adesso, però, la sua storia potrebbe essere a una svolta. Il fratello di Dale Pike, Bradley, ha scritto allo Stato della Florida per chiedere il rilascio del nostro connazionale, ritenendolo non colpevole. "È una lettera pesantissima - ha detto Chico, raggiunto al telefono da Le Iene, il programma di Italia 1 che da tempo indaga sul suo caso -. Il mio sogno sarebbe che Luigi Di Maio affrontasse, con questa lettera in mano, il governatore della Florida". Per ora l'esecutivo si è mosso chiedendo la grazia alle autorità statunitensi.

Video su questo argomento Bonafede alla manifestazione per Chico Forti: “Lavoriamo per aiutarlo”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.